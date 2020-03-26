Almanya'da Koronavirüs kaynaklı ölümlerin oranı neden düşük?

31 bin 554 Koronavirüs vakasının olduğu ve 149 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının vaka sayısına oranla nispeten düşük olmasının en büyük sebebinin uygulanan test sayısının fazla olmasından kaynaklandığı belirtildi.

Almanya Sağlık Bakanlığı, haftalık Koronavirüs test sayısını 500.000'e çıkarma kararı aldı. Kıdemli virolog Christian Drosten, Koronavirüs hakkındaki bilimsel araştırmalara devlet desteği verilmesiyle ilgili düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Almanya'nın haftada ortalama 500 bin gibi "fazlasıyla yüksek sayıda" test yaptığını söyledi.

Drosten, bu nedenle yetkililerin hafif geçirenler de dahil olmak üzere daha fazla vakadan haberinin olduğunu ifade etti.

"Almanya henüz salgının başında"

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, ülkede Covid-19 bulaşanların yaş ortalamasının 45, ölenlerin yaş ortalamasının da 81 olduğunu kaydetti. Covid-19 hastalarının yüzde 55'nin erkek, yüzde 45'inin de kadın olduğuna dikkati çeken Wieler, vaka ve ölümlerin her geçen gün arttığına vurgu yaptı.

Wieler, "Henüz daha bu salgının başındayız. Sürecin nasıl ilerleyeceği belirsiz. Covid-19 ile savaşmaya henüz yeni başladık'' dedi.

Ülkede salgının başından bu yana geniş kapsamlı testlerin yapıldığını aktaran Wieler, şöyle devam etti:

"Sonuç olarak, çok hafif vakaları çok erken teşhis ettik. Düşük seyreden ölüm oranı salgının burada etkili olmadığı anlamına gelmiyor. Beklendiği gibi vaka sayısı artıyor. Şimdi daha disiplinli olmalıyız. Önlemlerin işe yarayıp yaramayacağını ve ne kadar süreceğini söylemek henüz mümkün değil. Durumu her gün yeniden değerlendiriyoruz."

Ülkede Covid-19'a ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşan yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsüne göre Almanya'da virüs bulaşan kişi sayısı 31 bin 554, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 149.