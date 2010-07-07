Almanya da kemer sıkacak

T24- Almanya hükümeti 100 milyar dolarlık kemer sıkma programını onayladı. Kamu harcamaları kısılacak, vergi gelirleri arttırılacak.





Gelişmiş ekonomilerin çoğu gibi Almanya da kamu maliyesinde sorun yaşıyor.





2008'de açık vermemeyi başarmış olsa da, 2009'da kamu borçlanması yıllık milli gelirin yüzde 3'ünün üzerine çıktı.





Dolayısıyla bu durum, Alman hükümetine kamu harcamalarını azaltma konusunda yeterli mazereti sağlıyor.





Ancak her gelişmiş ülkede olduğu gibi Almanya'da da, kamu harcamalarında kısıntıya gidilmesiyle ekonomik büyümeden ödün verileceği endişesi var.





Üstelik tüm Avrupa ülkelerinin kemer sıkması, tümünün büyümesini olumsuz etkileyebilir.





Almanya'nın ne kadar kemer sıkacağı bu noktada daha da önemli.





Zira Almanya'nın ticaret fazlası var. Yani ihracatı ithalatından fazla.





Dolayısıyla Alman halkının kemer sıkması yabancı malları daha az tüketmelerini getireceğinden, diğer ülkelerin büyümesine olumsuz etki yapabilir.





Öte yandan kamu harcamalarının kontrol altına alınması, yatırımcının güvenini artıracağından küresel ekonomiye fayda da getiriyor.

