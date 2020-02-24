Almanya'da karnavala araç daldı; en az 30 kişi yaralandı

Almanya'nın batısındaki Hessen'e bağlı Volkmarsen'da bir araç 'Güller Pazartesisi' kapsamında düzenlenen karnaval alayının arasına daldı. Olay sonucu en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bild gazetesinin haberine göre, TSİ 16:30'da bir aracın kentteki karnaval geçit törenine dalması sonucu ilk belirlemelere göre, en az 30 kişinin yaralandığı ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettikleri aktarılırken, aracın sürücüsünün güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Hessen Kamu Radyo Televizyon Kurumu HR, gösteriler sırasında Mercedes marka gri renkli bir araç kalabalığa daldığını belirtti. Görgü tanıkları, sürücünün fren yerine gaza bastığını iddia ediyor.

Saldırının yaşandığı bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edilirken, söz konusu olayın kaza mı yoksa saldırı mı olduğu henüz belirlenemedi. Gözaltına alınan sürücünün 20-30 yaşlarında bir Alman olduğu ve ifadesinin alındığı kaydedildi.