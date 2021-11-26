Almanya'da kapanma sinyalleri

Almanya'da koronavirüs vakaları geçen cumaya göre 23 bin 444 artarak 76 bin 414 olarak açıklandı. 100 bin nüfusta haftalık vaka sayısı da yine artarak 438,2 oldu.

Sayıların bazı bölgelerde rekor artış kaydetmesi nedeniyle Alman Hava Kuvvetleri bugün öğleden sonra yoğun bakımların dolduğu sınır eyaletlerinden Bavyera'da hasta alarak ülkenin kuzeyindeki başka hastanelere nakillere başlıyor. Airbus A310 MedEvac özel uçağıyla ilk hastalar güneydeki Memmingen'den Kuzey Ren-Vestfalya'daki Münster ve Osnabrück'e nakledilecek. Yoğun bakımlarda durumun kritik hal alması nedeniyle uçakla ağır hasta nakillerine genel olarak hazırlanıldığı da bildiriliyor.

Vakalarda rekor artış geçiş dönemine denk geldi

Almanya'da Angela Merkel başkanlığındaki Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokratlar'dan oluşan koalisyon hükümeti 26 Eylül'deki seçimlerden bu yana göreve vekaleten bakıyor. Bu süreçte ülkeyi vuran dördüncü dalga ile vaka sayıları ve yoğun bakımlardaki doluluk giderek daha da ciddi bir hal aldı. Koalisyon anlaşmasını bu hafta kamuoyuna duyuran Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) hükümeti ise göreve henüz başlamadı.

Federal hükümet, ülke çapında kapanma kararı yetkisini de içeren ulusal pandemi halini sonlandırmış, onun yerine eyaletlere kapsamlı tedbirler kataloğu sunan enfeksiyonla mücadele yasasını çıkarmıştı. Ulusal pandemi halinin sonlandırılmasına, pek çok mahkemenin geçen aylarda uygulanan tam kapanmayı anayasaya aykırı bulan hükümleri gerekçe gösteriliyor. Yeni enfeksiyonla mücadele yasası, ülke geneli yerine artan vaka sayılarında eyaletlere bölgesel çapta sert tebirler alma yetkisini veriyor.

Yeni hükümetten kapanma sinyalleri

Yeni kurulan ancak henüz göreve başlamayan SPD, Yeşiller ve FDP koalisyon hükümetinden kapanmaya kapı aralayan açıklamalar geldi.

Müstakbel hükümetin en güçlü partisi Sosyal Demokrat Parti'nin Eş Genel Başkanı Saskia Esken, önümüzdeki kış ülke genelinde bir kapanmaya gidilmesine karşı olduğunu, ancak böyle bir tedbiri tamamen dışlamadıklarını açıkladı. Esken, öncelikle bölgelerdeki durumun vahametine göre alınan tedbirlerin uygulanması ve kontrol edilmesi, sonucun beklenmesi gerektiğini kaydetti.

Yeni koalisyonda ikinci güç olan Yeşiller’in Eş Genel Başkanı ve müstakbel Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da kapanmayı ve aşı zorunluluğu uygulamasını reddetmediğini duyurdu. Mevcut düzenlemelerin sertleşmesini gerektiren ilave adımların atılabileceğini söyleyen Baerbock, bunun için önümüzdeki birkaç günde kaydedilecek gelişmelerin yakından izlenmesi ve sağlam bir analizi yapılması gerektiğini vurguladı. Baerbock, Alman toplumunda bölünmeye neden olan, tartışmalı aşı zorunluluğunun mevcut dalgada yardımı olmasa da gelecek için bir alternatif olabileceğine işaret ederek partisinin bunu ihtimal dahilinde değerlendirdiğini kaydetti.

Liberaller kapanmaya karşı

Müstakbel hükümette kapanmaya en çok karşı çıkan Hür Demokrat Parti FDP. Partinin Genel Sekreteri Volker Wissing, eyalet hükümetlerini yeni enfeksiyonla mücadele yasasının öngördüğü, insanların bir araya gelmesini sınırlayan sert tedbirlere derhal başvurmaya çağırdı. Wissing, eyaletler çapında önlemler alınmadan ülke çapında kapanma gibi sıkı tedbirler alınmasını reddettiklerini yineledi.

Almanya'da vakaların hızla artmasıyla korona önlemleri sertleştirilmiş, çeşitli eyaletlerde alınan kararlar uyarınca aşısızlar toplumun geniş alanlarından dışlanırken sadece aşılılar ve iyileşmiş olanları içeren 2G uygulaması yürürlüğe sokulmuştu. Buna göre boş vakitlerin değerlendirildiği konser gibi etkinlikler ile restoran, spor faaliyetleri gibi alanlarda 2G kuralı geçerli olurken, Noel panayırları, diskolar gibi yoğun kalabalığın bulunduğu alanlarda aşılanmış ve iyileşmiş olanlara da "2G Plus" olarak adlandırılan negatif test sonucu ibraz etme zorunluluğu getirildi. Aşısızların iş yerlerine girişte ve toplu taşıma araçlarında 24 saati aşmamış negatif test sonucu göstermesi gerekiyor.