Almanya'da işyerleri kapatılan seks işçilerine devlet yardımı

Almanya’da "sosyal mesafe kuralı" nedeniyle seks işçiliği yasaklanırken, kayıtlı 32 bin 800 seks işçisi devlet yardımı almaya başladı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) seks işçilerini de vurdu. Salgın nedeniyle Almanya'da her türlü seks işçiliği yasaklandı. 16 Mart't seks işçilerinin çalıştığı yerlerin kapatılması yolunda karar çıktı. 23 Mart'tan sonra da sosyal mesafe kuralı geldi. bu iki tedbir ülkede yasal olarak çalışan, kayıtlı 32 bin 800 hayat kadınını geçim derdine düşürdü.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; kadınların çalıştığı yerlerin işletmecilerine, eskort servislerine, bu tür evlerin sahiplerine şimdi 'acil corona yardımı' verilmeye başlandı.

İşletmelere kredi imkânı da sağlandı

Acil corona yardımı 9 bin (yaklaşık 65 bin lira) ila 15 bin Euro (yaklaşık 109 bin lira) arasında değişiyor. Ayrıca iş yerinin büyüklüğüne göre, yıllık yüzde 1 faizle kredi alma imkânı da bulunuyor.

Sağlık Bakanı Jens Spahn'a da mektup yazan seks işçileri, corona acil yardımının hızlandırılmasını ve genel bir şekilde genişletilmesini istedi.

Mektubu seks işçileri adına kaleme alan Dona Carmen Derneği maddi yardım talebinde bulunurken, yasağın seks işçilerinin geçim sıkıntısına düşürdüğünü ve yatırımların tehlikede olduğunu savundu.

Yasal statüde 32 bin 800 seks işçisi var

Almanya'da yasal statüde çalışan, kadın veya erkek 32 bin 800 seks işçisi bulunuyor. Çoğu Balkan ülkelerinden gelip kaçak çalışanlarla sayı 200 binlere ulaşıyor.

Öte yandan, Almanya’da corona yardımı alamayanlara seks işçilerine aylık devlet yardımı verilecek. Bu da, yan ödemelerle birlikte ayda 900 Euro ile 1400 Euro arasında değişiyor.