Almanya'da istihbarat, aşırı sağcı ana muhalefet partisi AfD'yi izlemeye aldığını duyurdu

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Almanya'nın yurt içi tehditleriyle ilgilenen istihbarat kurumu, ülkede ana muhalefet konumunda bulunan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (Alternative für Deutschland- AfD) partisini gözetim altına aldığını duyurdu.

Federal Anayasa Koruma Teşkilatı, AfD'nin demokrasiye potansiyel olarak tehdit oluşturduğunu belirtti. Bu karar doğrultusunda kurum, partiyi istihbarat araçlarıyla resmen izleyebilecek; örneğin, parti içine muhbir gönderilebilecek.

İstihbarat kurumunun yaklaşık iki senedir AfD yetkilileri tarafından yapılan açıklama ve konuşmaları inceledikten sonra partiyi "şüpheli vaka" klasmanına alma kararı verdiği belirtildi.

AfD'liler karara tepki göstererek yasal süreç başlatacaklarını ve kararın siyasi gerekçelerle alındığını iddia etti. Partinin önde gelen isimlerinden Alice Weidel, "Eyalet ve federal seçimlerin bu yıl yapılacağını düşünürsek böyle bir karar verilmesi özellikle dikkat çekici dedi.

Federal Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang konu ile ilgili açıklamasında, "Alman tarihinden biliyoruz ki aşırı sağcı aşırılıkçılık sadece insan hayatlarını değil, demokrasiyi de yok etti. Aşırı sağcı aşırılıkçılık ve aşırı sağcı terörizm şu anda Almanya demokrasisine en fazla tehdit teşkil eden şeyler" dedi.

AfD liderleri geçmişte sık sık Müslümanları suç işlemekle suçlamış, basını hedef almış ve liberal demokrasilerin temel prensiplerini sorgulamıştı.