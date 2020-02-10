Almanya'da iktidar partisinde sil baştan: Merkel'in halefi görevi bırakacağını duyurdu

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Uzun süren bir sürecin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel'in halefi olarak seçilen ve CDU Genel Başkanı olan Annegret Kramp-Karrenbauer, bir sonraki seçimlerde başbakanlık için aday olmayacağını duyurdu. Kramp-Karrenbauer, iktidar partisinin liderliğini yapmayı bırakmayı planladığını da ifade etti.

Sürpriz açıklama, CDU'nun parti içerisinde bir kriz yaşadığı sırada geldi. Almanya iktidar partisinin doğudaki bazı delegeleri, genel merkezin yasağına rağmen aşırı sağcı Altenative für Deutschland'la (AfD) iş birliği yaptı. Bu Berlin ile bahsi geçen delegeler arasında büyük bir gerilim yaşanmasına neden oldu.

Delegelerin genel merkezin sözünün dışına çıkması parti içinde ve Alman basınında Kramp-Karrenbauer'in CDU üzerinde gerekli otoriteyi kuramadığı tartışmalarına sebep oldu. Merkel'in, "Demokrat partilerin AfD'nin desteğiyle seçim kazanması kabul edilemez" demesi tartışmaların daha da büyümesine sebep oldu.

Der Spiegel dergisi, Kramp-Karrenbauer'in istifasına gerekçe olarak CDU'nun aşırı solcu Die Linke ve AfD'ye karşı belli bir duruşu olmamasını gösterdiğini aktardı.

57 yaşındaki Kramp-Karrenbauer, Merkel'in bir daha başbakanlığı aday olmayacağını açıklayıp CDU liderliğini bırakmasının ardından Aralık 2018'de muhafazakar partinin yeni lideri seçilmişti. Merkel'in kurduğu kabinede Savunma Bakanlığı da yapan Kramp-Karrenbauer'in Almanya'nın bir sonraki başbakanı olacağı konuşuluyordu.