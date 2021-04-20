CDU, 2005'ten bu yana Merkel dışında ilk başbakan adayını açıkladı

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Almanya Angela Merkel sonrası döneme hazırlanırken uzun yıllar genel başkanlığını yaptığı Hıristiyan Demokrat Birliği, Eylül ayında yapılacak seçimlerde partinin yeni Genel Başkanı Armin Laschet'in başbakan adayı olmasına karar verdi.

CDU'nun liderini partinin yönetim kurulunun yüzde 77.5'i destekledi. CDU'nun Bavyera'da faaliyet gösteren kardeş partisinin lideri Markus Söder ise yüzde 22.5'te kaldı.

Söder, Laschet'in zaferini kabul ettiğini ve sadece birleşik bir partinin sandıklarda başarılı olabileceğini ifade etti.

2005'ten beri Almanya'nın Başbakanı olarak görev yapan Merkel, 26 Eylül'de yapılacak federal seçimlerden sonra emekli olacak. Laschet'in aynı zamanda Türkiye ile yakın diyalogdan yana olduğu biliniyor.

60 yaşındaki Laschet, kendini Merkel politikalarını sürdürecek lider olarak konumlandırarak ocak ayında CDU'nun Genel Başkanı seçilmişti. Şu anda Almanya'nın en kalabalık nüfuslu eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya'nın başında bulunuyor.