Almanya'da ırkçı saldırılar sonrası camilerde güvenlik önlemleri artırılacak

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, önceki akşam Hanau kentinde iki nargile barda düzenlenen saldırılar sonrası ülkede camilerde güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı.

Horst Seehofer, camilerin yanı sıra havaalanları ve diğer hassas bölgeleri korumak üzere de takviye polisler görevlendirileceğini söyledi.

Seehofer bu kararı eyalet yetkilileriyle görüşerek aldıklarını belirtti, aşırı-sağın "çok büyük" tehdit olduğunu vurguladı.

Hanau'daki saldırılarda dokuz kişi öldürülmüş, 43 yaşındaki zanlı Tobias R evinde 72 yaşındaki annesiyle birlikte ölü bulunmuştu.

Zanlının yanında, annesini ve kendisini vurduğu düşünülen silah bulunmuştu.

Almanya Federal Başsavcısı Peter Frank zanlının internete koyduğu mesajların, "ağır ırkçı bir zihniyeti yansıttığını" söylemişti.

Saldırıda hedef alınanlar arasında Türkiye kökenliler de vardı.

Polis saldırı zanlısının adının Tobias R olduğunu açıklamıştı





Öte yandan, Hanau'daki ırkçı saldırılar sonrası Almanya'da birçok kentte on binlerce kişinin katıldığı törenlerde öldürülenlerin anısına mumlar yakıldı, çiçekler bırakıldı ve saygı duruşları yapıldı.

Hanau'daki törene katılan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier halkı "nefret, ırkçılık ve şiddete karşı tek vücut olmaya" çağırdı.

Berlin'deki gösteriye binlerce kişi katıldı





Frankfurt'da da Almanya'nın bir çok kentinde olduğu gibi ırkçı saldırıda yaşamını yitirenlerin anısına mumlar yakıldı ve saygı duruşu yapıldı





Saldırının yapıldığı Hanau'da ırkçılığı protesto gösterisi yapıldı





Almanya'daki Kürt derneklerinden Kon-Med de hükümeti "aşırı sağcı örgütlenmeler ve sağ terörle mücadelede" kararlı adımlar atmamakla suçlayan bir açıklama yaptı.

Ülkede yaşayan Müslümanları temsil eden derneklerden KRM de aylardır İslam düşmanlığı konusunda net bir duruş sergilenmesini istediklerini kaydederek hükümeti eyleme çağırdı.

Alman hükümetine, silah ruhsatı almayı zorlaştırma ve aşırı sağcı örgütlerin sempatizanlarını yakından izleme gibi çağrılar yapılıyor.

İnternete ırkçı bir bildiri koymuş olan zanlının nasıl silah sahibi olabildiği ve bir atıcılık kulübüne girebildiği sorgulanıyor.

Berlin Uluslararası Film Festivali'nin açılışında ırkçı saldırıda ölenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı





Savcılık bugün, saldırganın iki ruhsatlı silahı olduğunu açıkladı ama ülke içi ve dışında başka aşırı sağcı kişi ve gruplarla ilişkisi olup olmadığının henüz anlaşılamadığını söyledi.

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild bugün silah ruhsatları ve silah edinmeyle ilgili yasaların sıkılaştırılması çağrısını ve radikal sağcılarla ilgili istihbarat faaliyetlerinin güçlendirilmesi talebini birinci sayfasına taşıdı.

Almanya hükümeti geçen yaz bir politikacı, bir sinagog ve bir kebapçıya yönelen saldırılardan sonra Ekim ayında istihbarat örgütleri tarafından izlenen aşırı görüşlü gruplara silah satışını yasaklamış ve internet sitelerine, nefret suçu işleyenleri polise ihbar etme sorumluluğu getirmişti.