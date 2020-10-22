Almanya'da günlük Koronavirüs vakaları ilk defa 10 bini aştı

Almanya'da günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları ilk kez 10 bini aştı.

Robert Koch Enstitüsü'ne göre Almanya'da dün 11 bin 287 Koronavirüs vakası tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 artarak 9 bin 905'e yükseldi.

Almanya geneline oranla enfeksiyon oranı daha düşük olan Almanya'da vaka sayısı havaların soğumasıyla birlikte artmaya başladı. Politikacılar sosyal mesafe kurallarının yeniden artırılması gerektiğini düşünüyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın da Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.