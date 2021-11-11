Almanya'da günlük Covid vakalarında yeni rekor: 50 bini geçti

Almanya’da Koronavirüs salgınının başından bu yana ilk kez günde 50 binden fazla Covid-19 vakası tespit edildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Robert Koch Enstitüsü, son 24 saatte 50 bin 196 Covid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı. Almanya’da dört gündür günlük Koronavirüs vakaları rekor kırıyor.

Reuters’ın aktardığına göre, Almanya’da koalisyon oluşturmak için görüşen üç parti, ülke genelinde Covid-19 olağanüstü hâl durumu ilan etmemek konusunda anlaştı. Bunun yerine, sundukları taslak düzenlemeyle zorunlu maske, kamusal alansa sosyal mesafe gibi önlemlerin mart sonuna kadar uzatılması talep edildi.

Tasarının bugün parlamentonun alt kanadı Bundestag’a sunulması bekleniyor.