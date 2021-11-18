Almanya'da günlük Covid vaka sayısı 60 bini geçti; "Önlem alınmazsa çok kötü bir Noel geçireceğiz"

"Hastanelerdeki durum giderek kötüleşiyor. Bu zamana kadar hiç bu kadar endişelenmemiştik. Ağır korona virüs hastalarının sayısı artarken, felçli ve diğer ağır hastalar yoğun bakım yatağı aramak zorunda kalıyor. Böyle devam ederse durum daha da kötüleşecek. Şimdi karşı önlem almazsak gerçekten çok kötü bir Noel geçireceğiz. "Hastanelerdeki durum giderek kötüleşiyor. Bu zamana kadar hiç bu kadar endişelenmemiştik. Ağır korona virüs hastalarının sayısı artarken, felçli ve diğer ağır hastalar yoğun bakım yatağı aramak zorunda kalıyor. Böyle devam ederse durum daha da kötüleşecek. Şimdi karşı önlem almazsak gerçekten çok kötü bir Noel geçireceğiz.

Vaka sayıları açıklanandan en az 2 veya 3 kat daha fazla. Vaka sayıları açıklanandan en az 2 veya 3 kat daha fazla.

Ülkemizde acil bir durum var. Bunu görmüyorsanız çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Salgının dördüncü dalgasını kırabilmek için önlemler alınmalı. Alınmaması ve aşılama oranının önemli ölçüde artmaması durumunda salgının bu dalgası önceki tüm dalgaları geçebilecektir. Ülkemizde acil bir durum var. Bunu görmüyorsanız çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Salgının dördüncü dalgasını kırabilmek için önlemler alınmalı. Alınmaması ve aşılama oranının önemli ölçüde artmaması durumunda salgının bu dalgası önceki tüm dalgaları geçebilecektir.