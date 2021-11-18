Almanya'da günlük Covid vaka sayısı 60 bini geçti; "Önlem alınmazsa çok kötü bir Noel geçireceğiz"

Sputnik'te yer alan habere göre
, Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI), ülkedeki Koronavirüs salgınına ilişkin son durumu paylaştı. Son 24 saatte 65 bin 371 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 5 milyon 195 bin 321’e ulaştı.
Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 264 kişinin hayatını kaybettiğiAlmanya’da toplam can kaybı sayısı ise 98 bin 538’e yükseldi.
Ülke genelindeki aktif vaka sayısı 41 bin 900 olarak açıklanırken, 1 hafta içinde virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 280 bin 161 olarak belirlendi.
Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler şu ifadeleri kullandı:
"Hastanelerdeki durum giderek kötüleşiyor. Bu zamana kadar hiç bu kadar endişelenmemiştik. Ağır korona virüs hastalarının sayısı artarken, felçli ve diğer ağır hastalar yoğun bakım yatağı aramak zorunda kalıyor. Böyle devam ederse durum daha da kötüleşecek. Şimdi karşı önlem almazsak gerçekten çok kötü bir Noel geçireceğiz.
Vaka sayıları açıklanandan en az 2 veya 3 kat daha fazla.
Ülkemizde acil bir durum var. Bunu görmüyorsanız çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Salgının dördüncü dalgasını kırabilmek için önlemler alınmalı. Alınmaması ve aşılama oranının önemli ölçüde artmaması durumunda salgının bu dalgası önceki tüm dalgaları geçebilecektir.
Kulüpler ve barlar virüsün en hızlı yayıldığı kırmızı noktalar, benim bakış açıma göre kapatılmaları gerekiyor. Büyük etkinliklerin iptal edilmesi gerekirdi, salgının yayılmasında temasın önemli olduğu biliniyor ve bunu durdurabilmek için temas kısıtlaması ve 2G kurallarının tutarlı bir şekilde uygulanması lazım. Sadece aşılanmış ve iyileşmiş kişilerin alanlara erişimi sağlanmalıdır."