Almanya'da eyalet liderleri Rusya ve Çin'den Koronavirüs aşısı almayı değerlendiriyor

Almanya'da eyalet yetkilileri, ülkedeki Koronavirüs aşılama sürecini hızlandırmak için Rusya ve Çin'in geliştirdiği aşıların kullanılabileceğini önerdi.
The Guardian'da yer alan habere göre, Koronavirüs aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi nedeniyle sıkıntılar yaşanan Almanya'da Bavyera Eyalet Başbakanı Marküs Söder, Almanya'nın Rusya'nın Sputnik V aşısı ve Çin aşılarına yönelebileceğini söyledi.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da Avrupa Birliği ilaç düzenleyici kurumunun onay vermesi durumunda Rusya ve Çin'den aşı alınabileceğine işaret etmişti.
Almanya'da 16 eyaletin liderinin gerçekleştirdiği aşı zirvesinde de, liderlerin başka ülkelerden aşı satın almak konusunda olumlu baktığı belirtilmişti.