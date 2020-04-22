Almanya'da esrarengiz salgın mavi baştankaraları vurdu: 2 haftada 11 binden fazla kuş öldü veya hastalandı

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Almanya'da binlerce mavi baştankaranın öldüğü veya hastalandığı tespit edildi.

Alman çevre koruma örgütü NABU, geçen iki haftada 11 binden fazla çoğu mavi baştankara olmak üzere birçok kuşun öldüğünü veya hastalandığını, bilim insanlarıyla birlikte bu konu üzerine bir soruşturma başlattıklarını belirtti. Ölümlerin çoğunun Almanya'nın batısında meydana geldiği belirtildi.

NABU'nun aktardığına göre kuşların ölümüne sebep olabilen hastalık, nefes darlığına, yemek yiyememeye ve insanlar yaklaştığında kaçmamaya sebep oluyor.

Grup, kuşlar arasında hastalığın yayılmasını önlemek için halka onları beslememe veya kuş yuvalarına su koymama çağrısında bulundu.

Ölü kuşlarda yapılan ilk laboratuvar incelemesi, bir bakteriyel enfeksiyon tespit etti. İlk olarak 1990 yılında Britanya'da görülen enfeksiyonun kuşlarda zatürreye sebep olduğu belirtildi.