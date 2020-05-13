Almanya'da eşcinsellik ve transseksüelliği "hastalık" olarak tanımlayan Dr. Metin Çakır'ın işine son verildi

Almanya'da "Bir hekim olarak eşcinselliğin, transseksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim" diyen ve geçici olarak görevinden uzaklaştırılan doktor Metin Çakır'ın işine son verildi.

BirGün'de yer alan habere göre Almanya Karlsruhe'da görev yapan Türk kökenli kalp cerrahı Metin Çakır’ın Twitter üzerinden, “Bir doktor olarak belirtmek isterim ki, homoseksüellik ve transeksüellik hastalıktır” şeklinde yaptığı paylaşım sonrası 20 yıldır çalıştığı hastane tarafından görevine son verildi.

Metin Çakır’ın tweeti, başta LGBTİ+ örgütleri olmak üzere kamuoyundan tepkiler almıştı. Tepkilerin ardından Çakır tweetini silerken Karlsruhe LGBTİ adına açıklama yapan Axel Hochrein, LGBT+ bireylere doktorun görev yaptığı Helios Kliniğinden tedavi almamaya çağrı yapmıştı. Hochrein yaptığı açıklamada, “LGBTİ bireylerin ayrımcılığa maruz kalmadan, profesyonel bir tedavi alamayacak olmalarından derin bir rahatsızlık duyuyoruz” demişti.

Helios Kliniği’nden ise olay ardından “20 yıldır hastanemizde görev yapan doktorumuzun geçici olarak görevinden ayrılmasına karar verdik. Tabip odası ile birlikte durumu yeniden inceleyeceğiz” açıklaması yapılmıştı. Klinik adına açıklamalarda bulunan Silke Bentner, “Her türlü çeşitliliğin yanında ve her türlü dışlanmanın ise karşısında yer alıyoruz. Kliniğimiz LGBTİ örgütlenmeler ile görüşmelerde bulunacak. Doktorumuzun açıklamasının Diyanet İşleri Başkanı tarafından Türkiye’de yapılan açıklamalar ile ilgisi olabilir” demişti.

Hastane, geçici uzaklaştırma kararı ardından yapılan değerlendirmelerle doktorun görevine son verilmesi kararını aldı.