Almanya'da DHKP-C operasyonu

Almanya'da Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi'nin (DHKP-C) biri ülke sorumlusu olduğu belirtilen üç üst düzey yöneticisi tutuklandı.

Federal Adalet Mahkemesi (BGH) tarafından haklarında tutuklama kararı çıkarılan Türk uyruklu Özgül E. ve İhsan C. ile Alman vatandaşı Serkan K.'nın Almanya'da "yabancı terör örgütü" olarak kabul edilen yasaklı DHKP-C'ye üye olmaktan yargılanacakları belirtildi.

Federal Adalet Mahkemesi bünyesindeki Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özgül E.'nin 16 Mayıs'ta Heidelberg'de, Serkan K.'nın 17 Mayıs'ta Hamburg'da, İhsan C.'nin ise 18 Mayıs'ta Bochum'da gözaltına alındıkları belirtildi.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, DHKP-C'nin, Türk devletini "silahlı mücadele yoluyla" ortadan kaldırma ve yerine Marksist-Leninist bir rejim getirme hedefinde olduğu belirtildi. Örgütün 1994 yılındaki kuruluşundan bu yana ve yakın geçmişte Türkiye'de çok sayıda cinayet işlediği ve silahlı saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi. Ayrıca DHKP-C'nin defalarca intihar bombalı eylemler gerçekleştirdiğine de vurgu yapılan açıklamada, örgütün Avrupa'yı terörist faaliyetlerini finanse etmek, militan sağlamak ve eğitmek, silah ve diğer askeri teçhizatları temin etmek üzere "arka cephe" olarak kullandığı ifade edildi.

Biri Almanya sorumlusu

Federal Başsavcılık sanıklarla ilgili olarak da ayrıntıları paylaştı. Açıklamada, Özgül E.'nin en geç Ocak 2003'ten bu yana DHKP-C'de aktif olduğu belirtilerek, Nisan 2004'e kadar örgütün Amsterdam'daki merkez basın bürosunda yönetici olarak görev yaptığı, burada diğer çalışanlara talimat vererek kurum içi iletişimi ve haberlerin iletilmesini sağladığı belirtildi. E.'nin ayrıca basın bürosuna veya örgütün diğer birimlerine aktarılan paraları kabul ettiği ve sahte kimlik belgeleri düzenlenmesinde etkili olduğu da belirtildi.

Özgül E.'nin Haziran 2014'te Almanya'da DHKP-C aktivistlerinin ve yetkililerinin katıldığı ve gelirlerinin de örgüte aktarıldığı bir konsere öncülük ettiği, Aralık 2015'ten en az Şubat 2016'ya kadar, İstanbul bölgesinde DHKP-C için çeşitli görevler üstlendiği, burada örgüt mensuplarına yönelik eğitim, propaganda çalışmaları, basın yazıları ve gerilla savaşçıları için eğitim programları gibi etkinlikleri yönettiği kaydedildi. Sanıkların en geç Ocak 2017'den itibaren örgütün "Almanya sorumlusu" olarak görev yaptığı belirtilen Savcılık açıklamasında, burada da özellikle bağış veya haftalık bültenin satışı gibi finansal kaynakların toplanması ve dernek için etkinliklerin organizasyonununun koordinasyonu gibi faaliyetleri yönettiği ifade edildi. Özgül E.'nin Almanya'da da sahte kimlik belgeleri düzenlenmesine yardımcı olduğu, ayrıca, gizli faaliyet gösteren örgüt mensuplarının kaçak yollarla intikaline de destek olduğu ileri sürüldü. Özgül E.'nin Şubat 2022'ye kadar Almanya'da DHKP-C ile ilgili çeşitli propaganda etkinliklerine katıldığına da vurgu yapıldı.

"Hamburg sorumlusu" da tutuklandı

Diğer sanık Serkan K.'nın 2014 ile 2018 yılları arasında Almanya'da DHKP-C için çalıştığı, başlangıçta örgütün gençlik komitesi üyesi olduğu, 2015 yazından itibaren de Hamburg bölgesinde "Bölge sorumlusu" olarak görev yaptığı belirtildi. K.'nın zaman zaman Hamburg, Bremen ve Berlin bölgelerini kapsayan "DHKP-C Kuzey Bölgesi‘nin" de sorumluluğunu üstlendiği ifade edildi.

Savcılık açıklamasında Serkan K.'nın DHKP-C'nin Almanya ve Avrupa yöneticilerinin talimatlarının uygulanmasını sağladığı ve bu kişilere bizzat rapor verdiği belirtilirken, "Kuzey Bölge Sorumlusu" olarak örgüte finansman sağlanması ve yönlendirilmesi, üyelerin ve aktivistlerin eğitilmesi ve DHKP-C ve bağlı oluşumları için propaganda faaliyetlerinin yürütülmesini sağladığı da vurgulandı. Bunlara ek olarak, sahte kimlik belgeleri tahsis etmek ve gizli hareket eden örgüt üyelerinin kaçak yollarla intikalini sağlamakla suçlanıyor.

Serkan K.'nın Şubat 2017'de "Kuzey bölgesindeki" kadro görevini bıraktıktığı, 2018'in sonuna kadar Almanya'da DHKP-C ile ilgili çeşitli propaganda etkinliklerine katıldığı ifade edildi.

Güney bölgesi sorumlusu İhsan C.

İhsan C.'nin ise en geç Eylül 2015'ten bu yana, DHKP-C'nin Frankfurt, Darmstadt, Saarbrücken, Stuttgart, Ulm, Münih, Augsburg ve Nürnberg şehirlerini kapsayan Güney Bölgesi Sorumlusu olarak faaliyetler gerçekleştirdiği, kendisine bağlı olan bölge yöneticileriyle yakın temas halinde olduğu, onlara talimatlar verdiği ve bölgelerdeki gelişmeler hakkında bilgi aldığı ileri sürüldü.

Sanığın ayrıca DHKP - C'nin Almanya ve Avrupa üst düzey yöneticilerinin talimatlarını uyguladığı da belirtilen açıklamada, görevleri arasında örgüte maddi kaynak temin etmek ve iletmek, üyeleri ve aktivistleri eğitmek ve DHKP-C'ye bağlı kamufle dernekler lehine propaganda faaliyetleri yürütmek de sıralandı. İhsan C'nin de diğerleri gibi sahte kimlik temin etme ve gizli örgüt mensuplarının intikali ve iskanı ile de ilgili yardımcı olma suçları işlediği ifade edildi.

İhsan C.'nin Mayıs 2017'de "Güney bölgesi sorumluluğundan" ayrıldığını ancak Şubat 2022'ye kadar Almanya'da DHKP-C ile ilgili çeşitli propaganda etkinliklerinde yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Özgül E'nin 17 Mayıs'ta, Serkan K. ve İhsan C'nin ise 18 Mayıs'ta yargılandıkları ve üçünün de tutuklandığı ifade edildi.