Almanya'da devlet kurumlarına Facebook uyarısı: Hesaplarınızı kapatın

Almanya'da üst düzey devlet kurum ve kuruluşlarına bir yazı gönderen özel bilgi ve verilerin korunmasından sorumlu Federal Bilgi Koruma Komiseri Ulrich Kelber, kullanıcı bilgilerinin güven altında olmadığını belirterek, devlet kurumlarına ait tüm Facebook hesaplarının bir an önce kapatılmasını istedi.

Hürriyet'ten Ali Mercimek'in haberine göre; Vatandaşları bilgilendirmek amacıyla açılan başta federal hükümet olmak üzere, tüm bakanlık ve üst düzey devlet dairelerine ait Facebook sosyal medya hesaplarının tehdit altında olduğunu, ve ayrıca sayfaların veri güvenliğini sağlama koşullarına uygun olmadığını dikkati çeken Ulrich Kelber, Facebook'un ABD yönetimi tarafından istenen değişikler yapılmadığı takdirde söz konusu sayfaların kapatılması yönünde harekete geçeceklerini duyurdu.

Zorlayıcı tedbirlere başvurulacak

Benzer uyarının daha önce de Federal Bilgi Koruma Dairesi tarafından yapıldığını kaydeden Ulrich Kelber, Facebook yönetiminin kullanıcı bilgilerinin korunması ve başka mecralarda kullanılmasını engelleme yönünde gereken adımları atmada yavaş davrandığını dile getirdi. Uyarı yazısında söz konusu sosyal medya hesaplarının, sahipleri tarafından yıl sonuna kadar kapatılmasını talep eden Kelber, aksi takdirde gelecek ocak ayından itibaren kendi yetkileri dahilinde zorlayıcı tedbirlere başvuracaklarını söyledi.

Konu inceleniyor

Facebook sayfalarında milyonlarca üye ve abone sahibi olduğu belirtilen federal hükümet ile bakanlıklar tarafından yapılan açıklamada ise, Bilgi Koruma Dairesi'nden kendilerine gelen uyarı bilgisini doğrulayarak, konunun incelendiğini duyurdu.