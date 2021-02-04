Almanya'da çocuk istismarı skandalının detayları sızdırıldı: Rahibeler, iş adamlarına çocuk 'kiralamış'!

Köln Katolik Başpiskoposluğu’na mensup rahibelerin 1960 ve 1970 yılları arasında yetim çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismarda bulunduklarına ilişkin geçen ay sonuçlanan soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Raporda, Almanya'nın Speyer kentinde bulunan bir manastırda görev yapan rahibelerin çocukları, işadamları ve din görevlilerine 'kiraladıkları' ortaya çıktı.

The Daily Beast gazetesi, Almanya'da rahibelerin çocuk istismarı ve taciz skandalına dair soruşturmanın 560 sayfalık raporundan bölümler sızdırdı. Aktarılan bölümlerde 1960 ve 1970 yılları arasında Speyer kentinde, yetimhanede kalan çocukların rahibeler tarafından iş adamlarına ve din görevlilerine "kiralandığı" ifadeleri yer aldı. Soruşturma, bazı çocukların evlat edinilmesinin kasıtlı olarak yasaklandığı veya rahibelerin onları satmaya devam edebilmeleri için koruyucu bir eve götürüldüklerini ortaya çıkardı.

Rapor, 8 ve 14 yaş arasında ve çoğunluğu erkek olan 175 çocuğun uğradığı istismarı 20 yıldan uzun bir sürenin sonunda ortaya çıkardı.

Öte yandan raporda skandalın tek sorumlusu olarak yetimhanedeki rahibeler gösterirken, istismarın devam etmesine göz yuman kuruma dair bir suçlamaya yer verilmedi.

Suçlamaların merkezindeki manastırın bağlı olduğu bölgede görevli Piskopos Karl-Heinz Wiesmann, medyaya sızdırılan taciz raporunun "çok rahatsız edici" olduğunu vurgulayarak, halkın okuması için uygun olmadığını söyledi. Wiesmann, skandal raporu okuduktan sonra görevinden 1 ay uzaklaşmak zorunda kaldığını ifade etti.

Gazetecilere sessizlik taahhüdü

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Köln Başpiskoposu Rainer Maria Woelki'nin Katolik kiliselerindeki taciz iddialarına yönelik yayımlanmamış raporlarla ilgili düzenlediği toplantıya katılanlara, "Sözleşmeyi imzalayan gazeteciler, bu bilgilerle ilgili mutlak olarak sessiz kalmayı taahhüt eder" yazılı belge imzalatılmak istenmiş, 8 gazeteci bu talep üzerine toplantıyı terk etmişti.