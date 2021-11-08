Almanya'da Clemens Fandrich'e tarihi ceza: 7 ay futboldan men edildi

Bundesliga 2'de oynanan FC Erzgebirge Aue - Ingolstadt maçında hakeme tüküren Clemens Fandrich'e 7 ay men cezası verildi. Bu ceza Almanya futbol tarihindeki en ağır ikinci ceza oldu.

Bundesliga 2'nin 11. haftasında FC Erzgebirge Aue sahasında Ingolstadt ile karşılaştı. Ev sahibi takım mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Maçın 89. dakikasında FC Erzgebirge Aue oyuncusu Clemens Fandrich yan hakeme tükürdü iddiası ile kırmızı kart gördü.

Alman Futbol Federasyonu, 4 Kasım'da alınan kararı açıkladı. Buna göre Alman futbolcu 7 ay futboldan men edildi. Fandrich'in cezası Almanya futbol tarihinde verilen en ağır ikinci ceza oldu.

7.5 ay men

2012 yılında Almanya Futbol Federasyonu, Hertha Berlin forması giyen Lewan Kobiashvili'ye tarihi bir ceza verdi. Soyunma odası koridorunda hakeme yumruk atan Gürcü oyuncu, 7.5 ay sahalardan men edildi.

Hertha Berlin ile Fortuna Dusseldorf arasında 15 Mayıs'ta oynanan baraj maçına yaşanan olaylar damga vurmuştu. Taraftarların sahaya girmesi nedeniyle uzun süre duran karşılaşmada, soyunma odası koridorlarında kavga çıkmış, Hertha Berlin futbolclarının da karıştığı arbedede hakem Wolfgang Stark yumrukların hedefi olmuştu.