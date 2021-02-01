Almanya'da bira satışı 27 yılın en düşük seviyesine geriledi

Almanya’da bira satışları korona yılında rekor düşüş bir kaydederek 27 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bira satışlarının düşmesinde konser ve etkinliklerin iptal edilmesi önemli rol oynadı.

Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre Almanya'da bira satışları 2020 yılında rekor düşüş kaydetti. Geçen yıl bira imalathaneleri ve toptancıları toplamda 8 milyar 700 milyon litre bira piyasaya sürdü. Bu sayının kayıtların tutulmaya başlandığı 1993 yılından bu yana en düşük seviye olduğu açıklandı. Buna göre bir önceki yıla oranla 2020'de yüzde 5,5 daha az bira piyasaya arz edildi. Bu da olumsuz anlamda bir rekora tekabül ediyor.

Alman Bira İmalatçıları Birliği Başkanı Holger Eichele, "Alman biracılığının durumu dramatik; savaş sonrası dönemde eşi benzeri olmayan bir halde" diye konuştu. Eichele biracılıkta yaşanan ekonomik krizin istatistiklere yansıyandan da derin olduğunu söyledi.

Konser ve festivallerin yasaklanması rol oynadı

Alman Bira İmalatçıları Birliği'nin yaptığı ankete göre 2020 yılında imalatçılar ortalama yüzde 23'lük ciro düşüşü kaydetti. Kurumdan yapılan açıklamada, "Gastronominin aylara yayılacak şekilde kapanması, (konser, festival vb.) etkinliklerin yasaklanması ve önemli dış pazarların çökmesi biracılığı ağır bir biçimde vurdu" denildi.

Kapanmalar ve bunun sonucunda fıçı bira piyasasının çöküşüyle bira imalatçılarının ekonomik tabanını kaybettiği kaydedildi. Birlikten yapılan açıklamada, "Bir bira imalathanesinin gastronomi ve etkinlik şirketleriyle ticari faaliyeti ne kadar çoksa mali kayıpları da o derecede yüksek oldu" denildi. Biralarını gastronomi alanında değil piyasada satan şirketlerin ise krizden daha iyi çıktığı belirtilen açıklamada bazı işletmelerin kimi durumlarda yüzde 70'e varan ağır ciro kayıpları yaşadığı ve iflasa sürüklendiği belirtildi.

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da üretilen biranın yüzde 82,6'sı iç pazara sunuluyor. Burada satışların yüzde 5,5 oranında azalarak 7 milyar 200 milyon litreye düştüğü belirtiliyor. İhracat ve imalathane çalışanları için üretilen vergiden muaf biranın miktarı ise yaklaşık bir buçuk milyar litre. Buradaki düşüş ise yüzde 6 olarak ifade edildi.

Reuters / EC,ET

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