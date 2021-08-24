Almanya'da bir üniversitede 7 kişi fenalaştı; polis zehirlendiklerinden şüpheleniyor

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Almanya'daki Darmstadt Teknik Üniversitesi'nin mutfaklarından birinde yemek yiyen 7 kişinin zehirlenmesinin ardından polis, birinin öğrencileri ve çalışanları zehirlemiş olabileceğinden şüphelendiklerini söyledi.

The Guardian'ın Hesse polisinden aktardığına göre öğrenciler ve çalışanlar mutfakta yapılan yemekleri yedikten sonra midelerinin bulandığını ve kolları ile bacaklarında morluklar meydana geldiğini fark etti.

6 kişinin Damstadt'ta bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 30 yaşındaki bir öğrencinin geçici olarak hayati tehlikesi bulunduğu, ancak şimdi durumunun stabil olduğu belirtildi.

Durumu incelemeleri için üniversiteye 40 cinayet dedektifinden oluşan bir ekip gönderildiği açıklandı.

Dedektiflerin birkaç süt ve su şişesine zehir bulaştırıldığından şüphelendiği ifade edildi.