Almanya'da bir kişinin, Rus istihbaratına parlamento ile ilgili bilgi sızdırdığı iddia edildi

T24 Dış Haberler

Alman savcılar, bir Alman vatandaşını ülkenin parlamentosundan Rus gizli servisine bilgi aktarmakla suçladı.

İsminin Jens F. olduğu açıklanan sanığın Bundestag'taki elektronik cihazları düzenli olarak kontrol eden bir şirkete çalıştığı belirtildi.

Federal savcılar, sadece cihazları kontrol etmek için yetkisi olmasına rağmen elinde parlamentoya bağlı binaların kat planlarının bulunduğu PDF dosyaları olduğu belirtildi.

Şüphelinin elindeki bilgileri 2017 yılında Ruslara aktardığına inanılıyor. Savcılar, Jens'in PDF dosyalarını Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği'nde görev yapan ama Rusya istihbaratı için çalışan bir isme verdiğini iddia etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçen mayıs ayında elinde Rusya'nın kendisini siber saldırılarla hedef aldığına dair somut kanıtlar olduğunu söylemişti.