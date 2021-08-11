Almanya'da bir hemşirenin, insanlara Koronavirüs aşısı yerine tuzlu su enjekte ettiğinden şüpheleniyor

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Almanya'nın kuzeyinde polis tarafından yapılan soruşturma sonucunda bir Kızılhaç hemşiresinin, insanlara Koronavirüs aşısı yerine tuzlu su enjekte etmiş olabileceğini tespit edildi.

Hemşirenin, baharın ilk günlerinde Friesland'daki aşılama merkezine gelen insanların kollarına Koronavirüs aşısı yerine tuzlu su solüsyonu enjekte ettiğinden şüpheleniliyor.

Şehir yetkilileri salı günü durumdan etkilenmiş olabilecek yaklaşık 8 bin 600 kişiyi arayıp durum hakkında bilgilendirdi ve bir aşı daha olmalarını tavsiye etti.

Tuzlu su solüsyonunun enjekte edilmesinin insanlara bir tehlikesi olmasa da mart ve nisan ayınca aşı olanların çoğunluğu yaşlılar ve risk grubundaki insanlardı.

Şüpheli hemşirenin daha önce sosyal medyadan aşının güvenilirliğini sorgulayan paylaşımlar yaptığı ifade edildi.

Şüphelinin ismi; veya durumla ilgili olarak gözaltına alınıp alınmadığı açıklanmadı.