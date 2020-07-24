Almanya'da bir eyalette çocuklara burka giydirilmesi yasaklandı

Daha önce öğretmenlere burka kıyafetini yasaklayan Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti belediye meclisi, okullarda çocukların da 'burka' giymesini yasakladığını açıkladı.



Güneybatı eyaleti olan Baden-Württemberg’ın Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, okullarda kişinin yüzünü tam olarak örten burka kıyafetini giyen öğrencilerin az sayıda olduğunu, ancak bundan böyle yasa gereği tamamen yasaklandığını ifade etti.



Sputnik'in Deutsche Welle’den aktardığı habere göre, burka yasağı öğretim sisteminin tüm seviyelerinde uygulanacak.

2017'de kısmi yasak getirilmişti

Almanya’da 2017'de memurların, hakimlerin ve askerlerin burka giymesi yasaklanmıştı. Birkaç ay önce, Bavyera eyaleti hükümet işyerlerinde, okullarda, üniversitelerde ve araba kullanırken burka giyme yasağı getirmeyi planladıklarını açıklamıştı.



Diğer yandan Hamburg’ta bir üniversite öğrencisi burka giyme konusunda açtığı davayı kazanmış ve mahkeme 'kadının din özgürlüğünü koşulsuz koruma hakkı' olduğunu söylemişti.