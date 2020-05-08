Almanya'da bir bira üreticisi, tanklarındaki 2 bin 600 litre birayı halka dağıttı

Almanya'da bir bira üreticisi, tanklarındaki 2 bin 600 litre birayı halka ücretsiz dağıttı.

Willinger adlı üretici tanklarını barlar açıldığında tekrar başlayacak üretime hazırlamak için böyle bir kararı aldı.

Bugün gerçekleşen dağıtım sırasında çok sayıda kişi fabrika önünde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde sıraya girdi.

Bira almaya gelenler yanlarında getirdiği sürahileri ve büyük konteynerleri doldurdu.

Bira üreticileri birliği Deutsche Brauer Bund, bira ihracatının büyük düşüş yaşaması nedeniyle ülke genelinde bira üreticilerinin batma noktasına gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

Dünyanın en büyük bira festivali Oktoberfest de bu yıl iptal edilmişti.