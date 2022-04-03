Almanya'da bir adamın 87 kez Covid aşısı olduğu tespit edildi

Almanya’da bir adamın başkalarına Covid aşı sertifikası satmak için 87 defa aşı olduğu öğrenildi.

DW’de yer alan habere göre, 61 yaşındaki adam Almanya’nın doğusundaki çeşitli aşı merkezlerine giderek 87 kere Covid aşısı oldu. Adamın günde üç kere aşı yaptırmış olabileceği tahmin ediliyor.

Dresden’de bir aşı merkezi çalışanı, aşı olmaya gelen adamı hatırladığında şüphelendi. Adam Leipzig dışındaki Eilenburg’da bir aşı merkezine yeniden gittiğinde personel şüpheliyi hatırlayarak polisi aradı.

87 kez aşı yaptırdığı öğrenilen adamın aşı sertifikalarını başkalarına sattığı öğrenildi.

Adamın kendi adı ve doğum tarihiyle aşı randevularını aldığı ancak randevu sırasında sağlık sigortasını sunmadığı için kayıtlarda tespit edilemediği belirtildi.