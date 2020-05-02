Almanya’da basın çalışanlarına "maskeli" saldırı: 6 kişi gözaltına alındı

T24 Dış Haberler

Almanya'nın başkenti Berlin'de hiciv programı "Heute-Show" için çekim yapan ZDF ekibi dün kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Olayla ilgili bugün altı kişi gözaltına alındı.

Olayda ZDF ekibinden beş kişi yaralanmıştı.

Berlin Polis Şefi Barbara Slowik, gözaltına alınan kişilerin sorgulandığını ifade etti.Polisin açıklamalarına göre ZDF ekibine 20 maskeli kişi saldırdı.

Slowik, saldırıyı "korkakça" olarak nitelendirdi.

ZDF ekibinin bir üyesinin hastaneye kaldırıldığı, diğerlerininse tedavi gördükten sonra taburcu edildiği belirtildi. Heute Show'un muhabirinin saldırıda yaralanmadığı ifade edildi.

Heute Show'un yeni bölümü daha önce kaydedildiği için dün akşam yayınlandı. Ekip, 8 Mayıs'ın programı için çekim yapıyordu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Almanya Temsilciliği, gelişmelerle ilgili bir açıklamada bulunarak, "Dehşete düştük. Polisin hemen gözaltılara girişmesi memnuniyet vericidir. Failler hızla cezalandırılmalıdır!” dedi.