Almanya'da başbakanlık yarışını kaybeden Laschet, partisi CDU'nun liderliğinden istifa etti

Almanya'da başbakanlık yarışını kaybeden Armin Laschet, partisi CDU'nun liderliğinden istifa etti.
Reuters ajansının haberine göre Laschet, CDU milletvekillerine yaptığı açıklamada, partisinin seçim yenilgisi sonrası yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Laschet, CDU Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyecek.
CDU, Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'nin başbakanı olan Laschet'in liderliğinde yine Bavyera'daki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile ittifak yaparak girdiği seçimde yüzde 24,1 oyla, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü sonucu almıştı.