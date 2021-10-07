Almanya'da başbakanlık yarışını kaybeden Laschet, partisi CDU'nun liderliğinden istifa etti

Laschet, CDU Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyecek.

CDU, Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'nin başbakanı olan Laschet'in liderliğinde yine Bavyera'daki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile ittifak yaparak girdiği seçimde yüzde 24,1 oyla, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü sonucu almıştı.