Almanya'da Başbakanlık görevini üstlenecek Scholz, Covid-19 aşı zorunluluğunu destekliyor

Almanya'da bir sonraki hükümetin başbakanlık görevini üstlenecek olan Olaf Scholz, aşı zorunluluğunun Federal Meclis’te oylanmasından yana olduğunu ve aşıların zorunlu kılınması yönündeki öneriyi destekleyeceğini söyledi.

Euronews'in haberine göre Scholz, milletvekillerinin grup kararı olmaksızın kendi kararları doğrultusunda oy kullanmasını istedi.

Ülkede son dönemde Koronavirüs vakaları artarken bazı bölgelerde hastaneler kapasite sınırına geldi. Bunun üzerine Angela Merkel liderliğindeki hükümet, Covid-19 tedbirlerinin yeniden sertleştirilmesi için kolları sıvadı. Başbakan Merkel, eyalet başbakanlarıyla salgındaki son durumu çevrim içi bir toplantıda görüştü.

Somut tedbirlerin alınmadığı toplantıya SPD, FDP ve Yeşiller arasında kurulacak koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini üstlenecek Olaf Scholz da katıldı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, toplantının ardından yaptığı açıklamada, federal hükümet ve eyaletler arasında, salgındaki dördüncü dalganın sağlık sisteminde ciddi ve bazı bölgelerde dramatik duruma yol açtığı konusunda fikir birliği bulunduğunu belirtti.

Seibert, tarafların aşılama kampanyasını önemli ölçüde arttırmak istediğini, Noel Bayramı’na kadar 30 milyon aşının uygulanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Konferans sonrası açıklama yapan Olaf Scholz da, "Önümüzdeki yıl şubat veya mart başında yürürlüğe girecek olan genel aşı yönetmeliği ile ilgili Alman Federal Meclisi üyelerinin vicdanlarına göre karar vermesinin önünü açacağız. Ben de bu yasanın geçmesi yönünde oy kullanacağım." ifadesini kullandı.

Kriz masasının başına bir general getirildi

Seibert, federal hükümet ve eyalet hükümetleri arasında aşı kampanyasının koordinasyonu ve iş birliğini geliştirmek için ivedilikle bir kriz masasının kurulacağını ifade ederek, bunun yönetimini General Carsten Breuer’in üstleneceğini açıkladı.

Günlük yeni vakaları ve hastaneler üzerindeki baskıyı azaltmak için yeni tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Seibert, bu konuda federal hükümetin ve eyaletlerin çeşitli önerileri ele alacağını kaydetti.

Seibert, bu önlemler arasında, özellikle aşılanmamış kişiler için kapsamlı temas kısıtlamalarının getirilmesi, 2G (iyileşmiş ve aşılanmış) kuralının mağazaları da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve büyük çaplı etkinliklerde kısıtlamalar uygulanmasının yer aldığını aktardı.

Bunun yanı sıra genel bir aşı zorunluluğu kararının alınması konusunda hazırlıkların yapılacağını belirten Seibert, tedbirlerle ilgili ayrıntılı düzenlemelerin perşembe gününe kadar hazırlanacağı ve ardından karara bağlanacağını kaydetti.

Yüzde 68 tamamen aşılandı

Halihazırda 83 milyonluk nüfusun yüzde 68,5'i tamamen aşılanmış durumda. Ancak hükümet, minimum yüzde 75 eşiğinin aşılmasını istiyor.

Almanya'da eylül ayında düzenlenen seçimlerin ardından merkez soldaki Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), koalisyon üzerinde anlaşma sağlamıştı. Hükümetin gelecek hafta göreve başlaması öngörülüyor.