Almanya'da Bakanlar Kurulu, Covid-19 tedbirlerinin 'sertleştirilmesi'ne ilişkin yasa tasarısını onayladı

Almanya'da Bakanlar Kurulu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sertleştirilmesini öngören 'Enfeksiyon Koruma Yasası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bakanlar Kurulu'nun ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bu tedbirlerin tek hedefi var. Enfeksiyon sayılarının giderek arttığı, yoğun bakım servislerinin dolduğu ve her gün şaşırtıcı derecede yüksek korona ölümlerinin yaşandığı bu dönemden tüm ülkemizi düzlüğe çıkarmak." dedi.

Merkel, haftalık 100 bin kişideki vaka sayısının 100'ü geçtiği durumda ülke genelinde aynı kuralların geçerli olacağını ve "acil fren" uygulamasının yürürlüğe gireceğini kaydetti. Merkel, böylelikle eyaletlerde ve bölgelerdeki belirsizliklerin kalkacağını söyledi.

Merkel, "Ben başından beri hep, tüm yoğun bakım yataklarının dolmasını beklersek geç kalmış olacağımızı söyledim. Buna izin vermememiz lazım. Yoğun bakım doktorlarının yardım çağrılarını duymazlıktan gelemeyiz." dedi.

Merkel, doktor ve sağlık personelini yalnız bırakmayarak onlara yardım edilmesi gerektiğini kaydetti.

Başbakan Merkel, salgındaki üçüncü dalgayı kırmak ve durdurmak için daha önce federal hükümet ve eyaletlerin birlikte yaptığı toplantıların yeteri olmadığını, salgınla mücadelenin daha kesin ve tutarlı olması gerektiğini vurguladı.

Gece sokağa çıkma yasağı gelebilir

Enfeksiyon Koruma Yasası'nda yapılacak değişiklikle, özellikle haftalık 100 bin kişideki vaka sayısının 100'ü geçtiği bölgelerde sert kısıtlamaların geçerli olacağının bilincinde olduğunu belirten Merkel, buralarda temas kısıtlaması, mağazaların, kültür ve spor merkezlerinin kapatılması ile gece sokağa çıkma yasağının uygulamaya gireceğini kaydetti.

Merkel, vatandaşların tedbirler alındığında bunların anlaşılabilir ve açık olmasını istediklerine dikkati çekerek, "Bu tedbirlerin tek hedefi var. Enfeksiyon sayılarının giderek arttığı, yoğun bakım servislerinin dolduğu ve her gün şaşırtıcı derecede yüksek korona ölümlerinin yaşandığı bu dönemden tüm ülkemizi düzlüğe çıkarmak." dedi.