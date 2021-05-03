Almanya’da aşılananlar ve iyileşenler kısıtlamalardan muaf tutulabilir

Alman basınında yer alan haberlerde, federal hükümeti oluşturan iktidardaki Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat (SPD) liderlerinin, Covid-19’a karşı aşılananlar ile hastalığı yenerek sağlığına kavuşanların bazı kısıtlamalardan muaf tutulması yönünde anlaştığı öne sürüldü.

Haberde, söz konusu kişilerin sosyal mesafe kuralından ve sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgelerde yasaktan muaf tutulacağı iddia edildi. Aşılanan ve iyileşenlerin, sosyal mesafesiz şekilde birbirleri ile görüşebilecek. Söz konusu kişilerin ayrıca Koronavirüs test sonucu sunmadan karantinadan muaf olacakları aktarıldı.

Her iki aşı dozunu da olan kişilerin söz konusu haklara ise 4 gün sonra sahip olacağı belirtilirken, iyileşenlerin ise söz konusu yasaklardan muafiyetinin 6 ay ile sınırlı kalacağı iddia edildi.

Maske takmaya devam edecekler

Aşılanan ve iyileşenlerin, halka açık alanlarda ise maske takmaya ve sosyal mesafe kuralına uymaya devam edecekler.

Federal hükümetin üzerinde anlaştığı yasakların kaldırılması konusunu perşembe günü Meclise oylanacak. Mecliste tasarının kabul edilmesi halinde cuma günü ise Federal Konsey'de oylamaya sunulması bekleniyor.

Almanya’da toplam vaka sayısı 3 milyon 431 bin 28’e, toplam can kaybı ise 83 bin 904’e ulaştı.