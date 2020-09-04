Almanya'da apartmanda ölü bulunan 5 çocuğun otopsi raporu açıklandı

Almanya'nınckentinde bir apartman dairesinde cesetleri bulunan 5 çocuğun otopsi sonuçlarında, çocuklara önce 'uyuşturucu ilaç' verildiği daha sonra da boğulduğu belirlendi.

Almanya’nın Solingen kentinde bir apartman dairesinde 5 çocuğun cesedi bulundu. 1, 2, 3, 6 ve 8 yaşlarındaki 5 çocukta yapılan otopsi sonuçlarında çocuklara önce uyuşturucu ‘ilaç’ verildi, ardından da çocuklar boğarak öldürüldü.

Alman polisi Düsseldorf yakınlarında bir tren istasyonunda intihar girişiminde bulunan 27 yaşındaki annenin beş çocuğunun ölümünden sorumlu olabileceğini düşünüyor.

Anne Christiane K., için 5 ayrı cinayet suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarıldığı belirtildi. (DHA)

Ne olmuştu?

Almanya’da 3 Eylül’de Solingen kentinde bir apartman dairesinde 5 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Trajik olaya ilişkin Wuppertal polisi sözcüsü, olayın çocukların Mönchengladbach’ta yaşayan büyükannesinin polisi arayarak çocukları annelerinin öldürdüğünü ihbar etmesi üzerine ortaya çıktığını açıkladı. Christiane K. adlı annenin Düsseldorf’taki tren istasyonunda raylara atlayarak intihar etmeye çalıştığı ancak polis tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi. 11 yaşındaki diğer çocuğun ise büyükannesinin yanında bulunduğu açıklanmıştı.