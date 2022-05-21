Almanya'da AfD'nin sızan mektupları, partinin aşırı sağcı fantezilerini gözler önüne serdi

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Almanya'da muhalefette yer alan aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin milletvekillerinin yer aldığı bir WhatsApp grubunun sızdırılan mesajları; partililerin nasıl kendi aralarında eski Başbakan Angela Merkel'in hapse atılması hayali kurduğunu; homofobik saldırılar ve silahlı direniş üzerine konuştuğunu gösterdi.

The Guardian'ın aktardığına göre Quasselgruppe isimli grupta parlamentoya 2017'de ilk kez girmiş 76 ila 92 AfD milletvekili bulunuyor.

Geçen yaz aylarında ismi paylaşılmayan bir AfD üyesi, partiyle ilgili belgesel hazırlayan NDR ve WDR'dan gazetecilere 2017 ile 2021 arasında gruba atılmış 40 binden fazla mesajı sızdırdı.

Grupta tartışılan konular arasında ABD seçimleri, pandemi ve AfD'nin Koronavirüs'ün varlığını reddetme konusunda nasıl konumlandırması gerektiği gibi başlıklar yer alıyor. Grupta, Almanya siyaset sahnesini derinden sarsan konular da masaya yatırılmış.

Mesajlarda rejim değişikliği konuşmaları da yapıldığı görülüyor. Üyelerden birinin "eski rejimin devrilme zamanının geldiğini" söylediği ve "silahlanmanın gerekeceği bir savaşın" geldiğini söylediği ifade edildi.

Merkel'le ilgili bir paylaşımda, "Bu vatan haini ömrünün sonuna kadar hapse atılmayı hak ediyor" dediği görülüyor.

Grup konuşmasında milletvekillerinin sıklıkla AfD'nin parlamentodaki liderlerini de eleştirdiği bildirildi.