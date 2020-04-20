Almanya’da 800 metrekareden küçük mağazalar açıldı; Danimarka, Norveç, Çekya da gevşetiyor

Almanya’da Koronavirüs’e karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi kapsamında 800 metrekareden küçük mağazalar ile kitapçılar, otomobil galerileri, bisikletçiler gibi işyerleri Pazartesi açıldı. Bununla birlikte işyerleriyle ilgili uygulamalar eyaletten eyalete farklılık gösteriyor. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde büyük mobilya mağazaları da açılırken Berlin’de işe geri dönüşün Çarşamba günü başlamasına karar verildi. Koronavirüs salgınının en fazla yayıldığı Bavyera eyaletinde ise mağazalar 27 Nisan tarihine kadar kapalı kalacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, vatandaşları Koronavirüs önlemlerinin çok çabuk gevşetilmesi durumunda salgında ikinci dalganın görülebileceği konusunda uyardı.

Diğer Avrupa ülkeleri de açıyor

Diğer Avrupa ülkelerinden bazıları da Koronavirüs önlemlerini kademeli olarak gevşetmeye başladılar. Danimarka’da okullar geçtiğimiz hafta açılmıştı. Bununla birlikte bu karar kimi aileler tarafından tepkiyle karşılandı. Okulların açılması kararınına karşı başlatılan online kampanyada kısa sürede 30 bin imza toplandı.

Norveç’te de anaokulları bir ay kapalı kaldıktan sonra bugün yeniden kapılarını açtı. Norveç’te yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre ailelerin yüzde 25’i çocuklarını anaokuluna göndermek istemiyor. Norveç’te liseler, üniversiteler, berberler ve güzellik salonları da 27 Nisan’da açılacak.

Çek Cumhuriyeti’nde ekonominin yeniden canlandırılması için 5 aşamalı plan yürürlüğe konuldu. Plan kapsamında açık hava pazarları Pazartesi açılırken vatandaşlara, dönüşlerinde iki hafta karantinada kalmaları kaydıyla yurtdışına seyahat izni verilmeye başlandı.

Avusturya’da halka açık parklar, küçük mağazalar, bahçe araç-gereci satan mağazalar, müşterilerin sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları şartıyla açıldı.

Polonya’da da parklar ve ormanlar ziyaretçilere yeniden açıldı. Arnavutluk’ta da madenler ve bir dizi işyeri Pazartesi günü yeniden faaliyete geçti.

Güney Avrupa ülkeleri daha dikkatli

Salgının Avrupa’daki merkezlerinden İtalya’da bazı bölgelerde çamaşırhaneler, çocuk giyim mağazaları açıldı. Bilişim ve ormancılık firmalarında da çalışanlar işlerine geri döndü.

İspanya’da bazı fabrikalar ve inşaatlarda üretim yeniden başlasa da mağazaların çoğu kapalı. Karantina önlemleri 3 Mayıs’a uzatıldı.

Fransa’da anaokulları ve ilköğretim okullarının 11 Mayıs’ta açılması planlanıyor.