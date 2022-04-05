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Ekonomi

Almanya'da 3 yıl önceki alışverişin aynısını yaptılar; sadece 3 Euro fark ödediler

05 Nisan 2022 13:39

Almanya'da yaşayan iki Türk vatandaşı, ülkedeki enflasyonun 3 yılda ne kadar arttığını görmek için 3 yıl önce yaptıkları market alışverişinin aynısını yaparak karşılaştırdı. Üç yıl önceki ürünlerin aynısını alarak yaptıkları alışveriş sonunda sadece 3 Euro fark ödediler.
 
Serkan Beyde isimli Türk vatandaşı ve arkadaşının Youtube kanalında yayınladığı Almanya'da çektikleri enflasyon videosu sosyal medyada gündem oldu. Türk vatandaşı, üç yıl önceki market alışverişi ile bugün yaptıkları alışverişi karşılaştırarak Almanya'daki enflasyon farkını hesapladılar.

"50 Euro'ya neler alınır"

Aynı markette ve aynı ürünlerle yaptıkları alışverişi ve ortaya çıkan enflasyon farkını şöyle anlattı:
 
"Almanya'da oluşan enflasyon farkını çok merak ediyoruz ve 3 yıl önce 2019 yılının mayıs ayında "50 Euro'ya neler alınır" adlı bir market videosu çekmiştik. Videodan sonra dedik ki aynı alışverişi aynı markette, aynı ürünlerle yapalım ve günün sonunda totalle günümüz arasındaki fark ne olacak?"
 

"Almanya'da 3 yılın enflasyonu aynı market alışverişi için 3 euro"

 "Alışverişin toplan tutarı 55 Euro 63 Cent oldu. 2019 yılındaki alışverişimiz ise 52 Euro 33 Cent tuttu. aradaki farkı böldüğümüzde Euro cinsinden 3.3 Euro yapıyor. Aslında 3 yılın enflasyonu aynı sepet için 3 Euro. Orana vurduğunuzda da 3 yılın yaklaşık enflasyonu yüzde 5-6 arasında."  
 
 
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