Almanya'da 29 polis neo-Nazi paylaşımları nedeniyle görevden alındı

Almanya'da 29 polis memuru, WhatsApp gruplarında Adolf Hitler'in görüntülerini ve göçmenlerin gaz odalarındaki şiddet içeren videoları paylaşarak propaganda yaptıkları gerekçesiyle görevden alındı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde (NRW) yetkililer, 29 polis memurunun WhatsApp gruplarında Nazi sembollerini paylaştığını tespit etti. Aşırı sağ propaganda yaptıklarından şüphelenilen söz konusu 29 polisin açığa alındığı duyuruldu. 34 polis karakoluna ve eve baskın gerçekleştirildiği açıklandı.

Baskınlarda Adolf Hitler'in resimleri, gamalı haçlar ve göçmenlerin kamplardaki gaz odasındaki görüntülerini içeren materyaller bulunduğu belirtildi. Polis memurların ayrıca WhatsApp gruplarında 100'den fazla neo-Nazi sembolleri paylaştığı ifade edildi.

Şüphelilerden bazıları Nazi propagandası yapmak ve nefret söylemi yaymakla suçlanıyor. Diğerleri ise meslektaşlarının eylemlerini bildirmemekle suçlanıyor.

"Kuzey Ren-Vestfalya polisi için bir utanç"

Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, söz konusu durumun "Kuzey Ren-Vestfalya polisi için bir utanç" olduğunu ifade etti. Reul, "Bu, en kötü ve en iğrenç türden nefret saldırısıdır" dedi. Eyalet polisi arasındaki aşırılığın boyutuna yönelik soruşturma başlatıldığına vurgu yapan Bakan Reul, "Aşırılık yanlıları ve neo-Nazilerin Kuzey Ren-Vestfalya polis teşkilatında kesinlikle yeri yok" ifadelerini kullandı.

Görevden alınan şüpheli polis memurlarının çoğunun bulunduğu Essen şehrinin Emniyet Müdürü Frank Richter ise yaptığı açıklamada, "Şaşırdım ve utanıyorum. Kelimeleri bulmak zor" ifadelerini kullandı.

Almanya'da savcılar geçtiğimiz ay, Türk kökenli milletvekillerine tehdit içeren mesajlar gönderen ve Nazi Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü'nün "NSU 2.0" imzasını kullanan emekli bir polis memuru ve eşini tutuklamıştı.

Öte yandan Almanya'da Nazi materyalleri bulundurmak ve yaymak yasak. (İHA)