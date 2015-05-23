Almanya Cumhurbaşkanı'na suikast iddiası



Suikast iddiası, Berliner Morgenpost gazetesi ve Der Westen internet portalında yer aldı. Habere göre Usame M. adlı bir Irak vatandaşı, 21 Mart 2014 tarihinde İsviçre'de gözaltına alındı. Almanya sınırına yakın Beringen'de gözaltına alınan kişinin yüksek düzey IŞİD üyesi olduğu tahmin ediliyor.

27 yaşındaki şahıs hakkında somut olarak “suç işleme niyetiyle patlayıcı ve zehirli gazla tehdit oluşturma” suçlaması bulunuyor.

İsviçre Federal Ceza Mahkemesi Usame M'nin tutukluluk süresini kısa süre önce uzattı. Uzatmaya gerekçe olarak şüphelinin kendini IŞİD'in “sevilen ve itibarlı bir savaşçısı” olarak tanımlaması gösterildi. Şahsın ayrıca Avusturya, Almanya ve İngiltere'de bağlantıları olduğu ve İsviçre'de bir IŞİD hücresi oluşturmayı amaçladığı sanılıyor.

Şahsın birlikte gözaltına alındığı iki kişiyle birlikte Alman Ordusu'na saldırı veya Cumhurbaşkanı Gauck'u öldürmeyi tasarladığı belirtiliyor.

Şüphelinin cep telefonunda bir harita programı bulunduğu, haritada Suriye sınırları içinde işaretlenen iki bölgede daha önce saldırıların olduğu kaydediliyor.

Aynı programda Almanya'da da üç bölgenin işaretli olduğu, bunlardan birinin Alman Ordusuna ait bir hastane, ikincisinin kimya şirketi Bayer'e ait bir bina ve üçüncüsünün Cumhurbaşkanının ikametgahı olan Bellevue Sarayı'nı gösterdiği belirtiliyor.

Almanya Federal Savcılığı dava süreciyle ilgili olarak bilgilendirildiklerini doğruladı ancak iddialarla ilgili bir açıklama yapmaktan kaçındı.