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Dünya

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Erdoğan, Türkiye'nin inşa ettiği her şeyi tehlikeye atıyor

"Gazetecilik özgürlüğüne saygı duyun, Deniz Yücel'i serbest bırakın"

22 Mart 2017 18:07

Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yönelik Nazi benzetmelerini durdurmasını isteyerek Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel'in de serbest bırakılmasını talep etti. Deutche Welle Türkçe'nin haberine göre Steinmeier, "Erdoğan, Türkiye'nin inşaa ettiği her şeyi tehlikeye atıyor" diye konuştu.

Steinmeier, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Ağza alınmaz Nazi benzetmelerinden vazgeçin, Türkiye ile ortak olmak isteyenlerle bağları kopartmayın" çağrısında bulundu.

"Gazetecilik özgürlüğüne saygı duyun,
Deniz Yücel'i serbest bırakın"

Almanya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'dan "hukuk devleti ile medya ve gazetecilik özgürlüğüne saygılı olmasını ve Deniz Yücel'i serbest bırakmasını" istedi.

Konuşmasında kimsenin Türkiye'ye ‘kibirli' davranıp ‘akıl hocalığı' yapma hevesinde olmadığını belirten Almanya Cumhurbaşkanı, 15 Temmuz darbe girişimini kınadığını da sözlerine ekledi.

Irak ve Suriye'nin komşusu Türkiye'nin zor durumda olduğunu belirten Frank-Walter Steinmeier, "Ancak yıllar ve on yıllar boyunca yapılanların kısa zamanda yıkılması bizi endişeye sevk ediyor” dedi.

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