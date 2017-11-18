Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Deniz Yücel'in tutukluluğu skandal

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, gazeteci Deniz Yücel'in Türkiye'deki tutukluluğunun devam etmesini sert bir dille eleştirdi.

Welt am Sonntag'a konuşan Steinmeier, "Deniz Yücel'in neredeyse 300 gündür ortada bir iddianame olmaksızın cezaevinde olması bir skandaldır" dedi. Steinmeier aynı zamanda "medyada adına rastlanılmayan" diğer birçok gazetecinin Türkiye'de tutuklu olmasının da aynı şekilde "skandal" olduğunu belirtti.

Almanya Cumhurbaşkanı, bu gazetecilerin serbest bırakılması için sarfedilen çabalara devam edilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye'de Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner'in kısa süre önce serbest bırakılmasına atıfta bulunan Steinmeier, "Alman-Türk ilişkilerinde haftalardır, aylardır süren gerginliğin ardından bu gelişmenin, diğer tutuklulara da yardım etme noktasında ilişkilerde bir çizgi değişimini beraberinde getirmesini umuyorum" dedi.

Temmuz ayında Büyükada'da gözaltına alınan Berlinli insan hakları savunucusu Steudtner, Ekim ayı sonunda serbest bırakıldıktan sonra Almanya'ya geri dönmüştü.

Hem Türk hem Alman vatandaşlığına sahip olan Welt gazetesi muhabiri Yücel ise, Şubat ayında "terör propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" iddialarıyla tutuklanarak cezaevine konmuştu. Yücel hakkında bir iddianame henüz bulunmuyor.

dpa/epd/BÜ

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