Almanya Cumhurbaşkanı, Nazi İmparatorluğu'nun çöküşünün 75. yıl dönümünde "milliyetçiliğe" karşı uyardı: Eski kötülük, kılık değiştirerek dönüyor

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Nazi İmparatorluğu'nun çöküşü ve 2. Dünya Savaşı'nın bitişinin 75. yıl dönümünde halkını "eski kötülüğün, kılık değiştirmiş bir şekilde geri dönmeye başladığı" konusunda uyarda bulundu.

Almanya'nın Nasyonel Sosyalizm'den kurtuluşunu andığı ve savaşta katledilenlerin yasını tuttuğu günde bir makale yayımlayan Steinmeier, 2. Dünya Savaşı'nda yabancı ülkelerin kendilerini içlerindeki kötülükten kurtardığını ifade ederken, "1945'te kurtarıldık. Bugün biz kendimizi kurtarmalıyız" yazdı.

Steinmeier, " Kendimizi milliyetçiliğin yeni bir türünün cazibesinden kurtarmalıyız. Otoriterliğe düşkünlükten kurtarmalıyız. Ülkeler arası düşmanlıktan, izolasyonculuktan ve güvensizlikten kurtarmalıyız. Nefretten ve nefret söyleminden, yabancı düşmanlığından ve demokrasiyi küçük görmekten kurtarmalıyız. Çünkü bunlar o eski kötülüğün kılık değiştirmiş halidir" ifadelerini kullandı.

"Tam anlamıyla itiraf edebilmemiz için üç jenerasyon gerekti, ama 8 Mayıs 1945 bir kurtuluş günüydü. Ancak o günlerde birçok Alman durumu böyle algılamadı" diyen Steinmeier, "O zaman kurtuluş dışarıdan geldi. Böyle olmak zorundaydı çünkü ülke kendisinin üzerine getirdiği kötülük ve suçluluk duygusuyla çok derine batmıştı" yazdı.

Steinmeier milliyetçiliğin bugünlerde oluşturduğu tehditten bahsederken bu sene Soykırımı Hatırlama Günü'nde İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Almanya parlamentosu Bundestag'ta söylediği, "Burada olabiliyorsa, her yerde olabilir" sözlerini hatırlatarak tüm dünyaya uyarıda bulundu.

Almanya'da son yıllarda nefret suçlarında tekrar artış gözlemlenmeye başlandı. Aşırı sağcı Alternatif für Deutschland (AfD), son yapılan seçimlerde başarılı sonuçlar alarak Bundestag'taki en büyük üçüncü parti haline geldi.