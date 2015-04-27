Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck Tunus gezisine çıkıyor



Tunus, Arap Baharı'nın ortaya çıktığı ülke olarak biliniyor. 23 yıl boyunca Tunus'u demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin Bin Ali'nin 2011 yılı başında devrilmesinin ardından Mısır, Libya, Suriye ve diğer ülkeler de kitlesel protesto gösterileri patlak vermişti.

Gözlemcilere göre Tunus'ta demokrasi, devrimden bu yana aşama kaydetti. Yeni bir anayasanın kabul edildiği, parlamento seçimlerinin tamamlandığı ülkede geçen yılın sonunda yapılan devlet başkanlığı seçimlerini laik Nida Tunus Partisi’nin lideri Beji Kaid Es- Sebsi kazanmıştı.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, iki gün sürecek Tunus ziyaretinde Tunus'un demokratikleşme sürecine desteğini açıklayacak. Gauck, Devlet Başkanı Es- Sebsi ile görüşecek.