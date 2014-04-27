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Dünya
Deutsche Welle

Almanya Cumhurbaşkanı Gauck Kahramanmaraş'ta

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Türkiye ziyaretinin ilk gününde Kahramanmaraş'ta Suriyelilerin barındığı bir çadır kenti ziyaret etti.

27 Nisan 2014 19:48


Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, 1 milyondan fazla Suriyeli mültecinin bulunduğu "Türkiye'nin çabalarını saygıyla izlediğini" söyledi. Gauck'un ziyaret ettiği çadır kentte yaklaşık 20 bin Suriye vatandaşı barınıyor.

Gauck'a çadır kenti ziyareti sırasında Almanya'nın uyum ve göçten sorumlu devlet bakanı Aydan Özoğuz, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu ile Vali Şükrü Kocatepe ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da eşlik etti.

'Savaşın Türkiye'ye sıçramamasına katkıda bulundunuz'

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, çadırkentteki temaslarının ardından Kahramanmaraş'ta konuşlanan Alman Patriot Hava Savunma Birliği'ni ziyaret etti.

Türk hava sahasının korunmasında görevli Alman askerlerinin sayısı 300'ü buluyor. Alman askerlerini öven Gauck, "Suriye savaşının Türkiye'ye sıçramamasına katkıda bulundunuz" dedi.

Kahramanmaraş'tan Ankara'ya geçecek olan Gauck, Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine çelenk koyduktan sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak.

Gauck'un Ankara gündeminde, mevkidaşı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı ikili görüşmeler yer alıyor.

Daha sonra Türkiye ziyaretinin üçüncü ve son durağı İstanbul'a geçecek olan Gauck, burada Abdullah Gül ile birlikte Alman-Türk Üniversitesi'nin resmi açılış törenine katılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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