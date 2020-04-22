Almanya, Covid-19 aşısının klinik denemelerine başlanacağını duyurdu

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Almanya Federal Aşı Enstitüsü, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilen aşının klinik denemelerine başlanmasına izin verdiğini duyurdu.

Testlere 18 ila 55 yaş arasında 200 kişi katılacak. Denemelere katılanlara geliştirilen aşının farklı türleri yapılacak ve bilim isanları aşının Koronavirüs'e bağışıklık sağlama konusunda ne kadar başarılı olduğunu gözlemleyecek.

Dünya Sağlık Örgütü geçen günlerde dünya genelinde şu an 20 farklı Covid-19 aşısı geliştirildiğini duyurmuştu. Aşıların bir bölümünün klinik denemelerine başlandığı biliniyor.

Dünya genelinde şu ana kadar 2 milyon 500 binden fazla yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi ve 177 binden fazla kişi hayatını kaybetti.