"Almanya çok yakın zamanda Rus enerjisi almayı bırakacak" diyen Başbakan Scholz, tarih vermekten yine kaçındı

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Rus enerjisine olan bağlılığından kurtulmak için "elinden gelen her şeyi yaptığını" söylerken, Britanya Başbakanı Boris Johnson gibi "2024 ortasına kadar Rus doğalgazı kullanmayı bırakma" sözü vermekten kaçındı.

Scholz sadece Almanya'nın bu hedefine "çok yakın zamanda ulaşacağını" ; aynı zamanda ülkesinin yaz ayları itibariyle Rus kömürü; sene sonu itibariyle de Rus petrolü kullanmayı bırakacağını söyledi.

İki lider cuma günü Scholz'un Başbakan olmasından bu yana ilk ikili görüşmelerini Londra'da gerçekleştirdikten sonra bir basın toplantısı düzenledi.

Scholz aynı zamanda Almanya'nın "sadece pratik ve kullanışlı olması durumunda silah sağlayacağını" söyleyerek Berlin'in Ukrayna'nın 100 Marder tankı talebini karşılamayacağının sinyallerini verdi. Ukrayna, tanklar için Almanya Savunma Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.