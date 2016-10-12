Almanya çocuk yaşta evlilikleri yasaklayacak

Stuttgarter Nachrichten gazetesinin haberine göre Alman hükümeti dini ve resmi nikahlarda 18 yaş alt sınırı getirmeye hazırlanıyor. Almanya'da evlilikler prensipte zaten bu yaşta yapılsa da kimi istisnai durumlarda 16 yaşından itibaren nikah kıyılabiliyor. Yasanın yürürlüğe girmesi yurtdışında yapılan evliliklerin tanınmasında da sonuçlar doğuruyor. Sadece her iki partnerin de 18 yaşın üstünde olduğu sırada yapılan nikahlar resmi olarak tanınacak.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Meclis Grup Başkan Yardımcısı Stephan Harbarth "18 yaşın altındakilerin bundan böyle dini nikah yapmamasını istiyoruz” diye konuştu. Harbarth koalisyon partileri CDU ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) bu yıl içerisinde bir yasa üzerinde uzlaşacaklarını söyledi. Çocuk yaşta yapılan evliliklere para cezası getirilmesi de hükümetin gündeminde.

Almanya'da hükümetin bu adımı atmasının nedeni olarak göçle birlikte Müslüman nüfusun ve çocuk yaşta evliliklerin artması gösteriliyor. Rakamlara göre Almanya'da yaklaşık 1500 evli çocuk ve genç bulunuyor.

Tüm dinleri kapsıyor

Çocuk yaşta evliliklere getirilecek yasak, tüm dinleri ve mezhepleri kapsayacak. CDU milletvekili Stephan Harbarth "Protestan ve Katolik Kilisesi bize şunu söylüyor: Yaptıkları araştırmalara göre Almanya'da 18 yaşın altında evlilik yapan yok” diye konuştu. Müslümanlar açısındansa hükümetin elinde henüz resmi rakamlar bulunmuyor. Harbarth "İzlenimim bu alanda bilinmeyen rakam yüksek” diye konuştu.

Freiburg'da Katolik Hristiyan dini hukukçusu Georg Bier, Katolik Haber Ajansı KNA'ya eylül ayında bir demeç vermişti. Bier, Katolik Kilisesi'nin hukuk kurallarına göre genç kadınlarda 14 erkeklerde ise 16 yaşın evlilikte alt sınır olarak belirlendiğini söyledi. Pratikte bu rakamların bir anlam ifade etmediğini vurgulayan Georg Bier "Almanya'da 18 yaşın altındakilerin evlenmesini onaylayacak Katolik bir piskopos tanımadığını” söyledi.

Bier erken yapılan bir evliliğin Kilise'nin sadece "kendisini iyi hazırlamış ve gerekli olgunluğa sahip olanların evlenmesi gerektiği” yönündeki yaklaşımına da aykırı olduğunu ifade etti.

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dpa/KNA/EC/HS