Almanya çifte vatandaşlığın önünü açıyor

Almanya, çifte vatandaşlığın önünü açan ilk resmi adımı attı. Alman Bakanlar Kurulu, Almanya'da doğan göçmen çocuklarının hem Alman pasaportu sahibi olup hem de ebeveynlerinin ülkesinin vatandaşlığını koruyabilmesini sağlayan yasa tasarısını kabul etti.

Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre, Almanya Federal Adalet Bakanı Heiko Maas, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada tercih şartının kaldırılacağını belirtti.

Maas, şöyle konuştu:

"Almanya´nın Vatandaşlık Yasası bir parça daha modernleşiyor. Hayatları Almanya´da biçimlenen genç insanlar, bundan böyle ailelerinin kökenlerine karşı bir karar vermek zorunda kalmayacak. Tercih şartı kaldırılıyor. Söz konusu durumların büyük çoğunluğunda ilgili kişiler çifte vatandaşlığa otomatik olarak sahip kalabilecek".

İşte çifte vatandaşlık şartları

Bakanlar Kurulu'nun kabul ettiği tasarı, göçmen çocuklarının 18 ila 23 yaşları arasında Alman vatandaşlığı ya da ebeveynlerinin ülkesinin vatandaşlığı arasında seçim yapması koşulunu kaldırıyor. Tasarıya göre;

*Almanya'da doğmuş,

* 21 yaşını doldurmuş,

* Sekiz yıl Almanya'da yaşamış ya da altı yıl Almanya'da okul eğitimi almış kişiler, çifte vatandaşlığa sahip olabilecek.

* Ayrıca, Almanya'da okul ya da meslek eğitimi diploması almış olanlar da çifte vatandaşlıktan yararlanabilecek.

Bu yıl içinde yasalaşması bekleniyor

Bakanlar Kurulu, tasarıyı Almanya Federal Meclisi'ne sevk etti. Tasarının bu yıl içinde yasalaşması bekleniyor.