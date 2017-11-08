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Dünya

Almanya çift cinsiyetliliği resmen tanıdı, kimliklere üçüncü seçenek geliyor

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Kasım (DHA) – Almanya’da en yüksek mahkeme tüm resmi belgelere çift cinsiyetli doğan insanlar için üçüncü cinsiyet seçeneğinin eklenmesine karar verdi

08 Kasım 2017 17:56

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Kasım (DHA) – Almanya’da en yüksek mahkeme tüm resmi belgelere çift cinsiyetli doğan insanlar için üçüncü cinsiyet seçeneğinin eklenmesine karar verdi.
Almanya Federal Meclisi gelecek yılın sonu itibariyle tüm doğum sertifikaları ve diğer resmi belgelerde kadın ve erkek dışında üçüncü bir cinsiyet seçeneği olacak şekilde düzenlenmesini salık verdi. Karar kromozom analizlerine göre ne kadın ne de erkek olan çift cinsiyetli bir kişinin, kayıttaki cinsiyetinin “arası” veya “çeşitli” olarak değiştirilmesi için yasal yola başvurmasının ardından verildi.
Karlsruhe’de bir hakim tıpta ““interseksüel durum” olarak geçen kişilere ilişkin bugün açıkladığı kararı kişilik haklarının korunmasına ilişkin anayasal maddeye dayandırdı. Kararla birlikte artık ne kadın ne de erkek olan çift cinsiyetli kişiler cinsiyetlerini resmi belgeleri ve kimliklerinde gösterebilecekler.
Almanya’da tahminen 80 bin çift cinsiyetli insan olduğu düşünülüyor. Çift Cinsiyetliler Derneği Başkanı Lucie Veith “Çoğu çift cinsiyetli insan zamanla hangi cinsiyeti tercih edeceğine karar veriyor” diye açıklıyor. Karar uzun yıllardır çift cinsiyetli olması sebebiyle cinsel kimliğini tam olarak resmi belgelerde yansıtamayan ve bu konuda hukuki mücadele veren insanlar için tarihi bir değer taşıyor.

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