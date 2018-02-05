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Dünya
Deutsche Welle

Almanya Cezayirli Yahudilere tazminat ödeyecek

Almanya Yahudi Soykırımından sağ kurtulan yaklaşık 25 bin Cezayirli Yahudiye tazminat ödeyecek.

05 Şubat 2018 18:12

Almanya, Yahudi Soykırımından sağ kurtulan yaklaşık 25 bin Cezayirli Yahudiye tazminat ödemeyi kabul etti. Nazi rejimi ve soykırım sonrası hayatta kalan Yahudilerin tazminat haklarını savunan Claims Conference kuruluşu yetkilileri İsrail'in Tel Aviv kentinde yaptıkları açıklamada söz konusu kişilerin çoğunun Fransa'da, yaklaşık 3 bin 900'ünün ise İsrail'de yaşadığını belirtti.

Kuruluş, Alman hükümetiyle yaptıkları görüşmeler sonucunda Cezayirli Yahudilere bir kereye mahsus olmak üzere kişi başına 2 bin 556 euroluk ödeme yapılacağını bildirdi.

Kuruluştan yapılan açıklamada tazminat ödemelerinin 1940 yılı Temmuz ayıyla 1942 Kasımı arasında Cezayir'de yaşamış ve Nazi rejiminden zarar görmüş Yahudileri kapsadığı belirtildi. Claims Conference Başkan Vekili Greg Schneider, o dönem Fransa'da iktidarda bulunan Vichy hükümetinin Nazilerle işbirliğine atıfta bulunarak, Vichy rejimi döneminde Cezayir Yahudilerinin eğitim, siyasi yaşam ve istihdam piyasasında kısıtlamalara maruz kaldığını vurguladı.

DPA , NS/BK

@Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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