'Almanya Cezayir'e tank fabrikası kuruyor'



"Handelsblatt" gazetesinde yer alan habere göre Rheinmetall, Daimler, Thyssen-Krupp ve MAN şirketlerinden oluşan konsorsiyumun Cezayir hükümetiyle yaptığı silah satış anlaşmasının bedeli yaklaşık 10 milyar euroyu buluyor. Anlaşma kapsamında Alman şirketleri Cezayir'e bir tank fabrikası da kuracak.

Reuters haber ajansı tank fabrikasının Cezayir'e Rheinmetall ve MAN şirketlerinin ortak iştirakı RMMV tarafından kurulacağını bildirdi. Fabrikada "Fuchs 2" tipi nakliyat tankı üretilecek. Yıllık 120 tank kapasiteli fabrikada toplam 980 tank üretilecek. Reuters'e göre Daimler nakliyat ve arazi aracı sevk ederken, ThyssenKrupp da Cezayir Donanması'na fırkateyn üretecek ve eğitim verecek.

Adı geçen şirketler gizliliği gerekçe göstererek anlaşmayla ilgili bilgi veremeyeceklerini açıkladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 2008 yılında Cezayir'e yaptığı bir ziyaret sırasında silah satışının gündeme geldiği, 2011 yılında ise satışla ilgili gerekli izinlerin verildiği kaydedildi.

Federal Ekonomi Bakanlığı sözcüsü Tobias Dünow, konuyla ilgili açıklamasında, "eski hükümetler döneminde onaylanmış silah satış anlaşmalarının iptal edilmeyeceğini" vurguladı. Dünow, anlaşmalara uyulması gerektiğini söyledi.

Muhalefetin tepkisi

Yeşiller Partisi'nin güvenlik politikaları uzmanı Agnieszka Brugger, Cezayir'e yapılacak sevkiyatı "Alman savunma sanayii ihracatında sorumsuzca atılmış bir adım" olarak niteledi. Brugger, "Federal hükümet, ilk kez insan hakları bakımından sorunlu bir rejime kendi tankını üretebilme imkânı vermiştir" dedi.

Cezayir'de basın, ifade ve gösteri hürriyetinin ihlal edildiğine dikkat çeken Sol Parti'nin dış politika sözcüsü Jan van Aken, "Böyle bir ülkeye tank fabrikası kurarsanız kontrol imkânını da tamamen kaybedersiniz" dedi.