Almanya, Çekya ve Avusturya'nın çeşitli bölgelerine sınırlarını kapadı

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Almanya, daha bulaşıcı olduğunu düşünülen Koronavirüs varyantlarıyla ilgili vakaların artış gösterdiği Çekya sınır bölgesi ve Avusturya'nın Tirol eyaletine sınırlarını kapattı.

İçişleri Bakanı Host Seehofer, Süddeutsche gazetesine yaptığı açıklamalarda, "Bavyera ve Saksonya bugün devletten Tirol ve Çekya'nın sınır bölgelerinin mutasyon alanı ilan edilmesini ve sınır kontrolü uygulanmasını talep etti" dedi.

Seehofer, Başbakan Angela Merkel ve yardımcısının bu talebi kabul ettiğini ifade etti. Kısıtlamalar pazar günü yürürlüğe girecek.

Seehofer, Twitter üzerinde yaptığı açıklamada sınır bölgelerine kontrol noktaları kurulacağını ancak bazı insanlara geçiş izni verileceğini ifade etti.